بيراميدز يكشف حقيقة تقديم عرضا للتعاقد مع محمد إبراهيم

أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز، أن الفريق لم يقدم عرضا لشراء محمد إبراهيم على الإطلاق. إبراهيم على الإطلاق. وقال بسيوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بيراميدز لم يقدم عرضا لشراء محمد إبراهيم على الإطلاق، هو لاعب كبير وأي نادي يتمنى التعاقد معاه". الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بيراميدز لم يقدم عرضا لشراء محمد إبراهيم على الإطلاق، هو لاعب كبير وأي نادي يتمنى التعاقد معاه". وأكمل: "محمد إبراهيم مرتبط بتعاقد مع المقاصة وكل اللاعبين المميزين في الدوري المصري بما يتلائم مع احتياجاتنا وقدراتنا هما هدف لينا".

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