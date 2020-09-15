صبري المنياوي: عبدالله السعيد مثل اللاعب البرازيلي وايهاب جلال ترك بصمة مع المقاصة

أكد صبري المنياوي مدير الكرة السابق بنادي الاسماعيلي، أن عبدالله السعيد لاعب مميز جدا وكنت اشرف على تدريبه عندما كان في الاسماعيلي.

وقال المنياوي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه

الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن فريق عبد الله السعيد وقت الناشئين كان باسم السعيد وعبد الله الشحات.

‎واضاف انه كان يشعر ان السعيد كلاعب من البرازيل وهو صغير. ‎اتم ان ما يحدث مع المقاصة في المباريات بالدوري بصمة ايهاب جلال ويجيد التعامل مع اللاعبين.

‎وأختتم تصريحاته قائلا أن تألق محمد ابراهيم وفوافي احدث الفارق مع المقاصة.