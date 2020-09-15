ميدو: المقاولون أول فريق في مصر يطبق نظام التدريبات عن بُعد أثناء فترة الكورونا

أثنى أحمد حسام ميدو على فريق المقاولون العرب تحت قيادة مدربه عماد النحاس مشددا على أنه أول فريق في مصر يطبق نظام التدريبات عن بعد أثناء فترة الكورونا مما جعل الفريق جاهز بدنيا.

أشار ميدو إلى أن مجلس إدارة المقاولون يسير بنظام رائع وفقا لخطة مُحكمة الأمر الذي ساهم في ظهور الفريق بشكل مميز خلال الدوري الموسم الحالي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على

شاشة قناة النهار: "المقاولون التزم بالتدريبات عن بعد أثناء فترة الكورونا وهذا جعله جاهزا بدنيا".

وتطرق ميدو للحديث عن علاء عبد العال قائلا: "مدرب جيد ورائع ولكنه يمارس بعض الشعوذة في المباريات".

وختم حديثه قائلا: "على الأندية في مصر أن تنصب تركيزها على التجهيز البدني للاعبين".