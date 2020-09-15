صبري المنياوي: أسوان أفضل فريق بالدوري يقدم كرة قدم

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي، أن هناك أندية كبيرة لا يوجد بها غير 4 أسماء قوية.

وقال المنياوي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى

البلد : "هناك أندية كبيرة لا يوجد بها أكثر من 4 لاعبين مميزين". وأكمل: "أسوان أفضل فريق في الدوري المصري يلعب كرة".

وتابع: "عندما كنت مدربا للإسماعيلي، خسرنا من أسوان

2-1، وشعرت بالضيق جدا حينها، لكنهم كانو جيدين للغاية في المباراة وهناك لاعيبه مميزة مثل محمد الصباحي وكريم الطيب".

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي، أن الفريق قام بإجراء تغييرات كثيرة بالأجهزة الفنية هذا الموسم. وقال المنياوي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى

البلد : "الإسماعيلي عمل تغييرات كثيرة على صعيد الأجهزة الفنية على مدار الموسم، والاستقرار ضروري مهم لأن الادارة الفنية السيئة تفتقد للاستقرار". وأكمل: "العجوز وحمص كانو يعلمون أن هناك مدرب أجنبي قادم، ونحن كأولاد للنادي عندما يتطلب مننا شئ نفعله". وأضاف: "عندما جاء ريكاردو شعر حمص بالحزن، حينها حمص شعر أنه ليس له دور، وانا أراه اخطأ كان يجب أن يستمر". وأتم: "محمد حمص كان لاعب كبير وشخصية محبوبة لدى الجميع، لكن التدريب ليس له علاقة بلاعب كبير وصغير".