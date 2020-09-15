مدير التعاقدات بـ بيراميدز: صفقة شريف إكرامي محسومة

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أن صفقة انضمام شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لصفوف الفريق محسومة بنسبة كبيرة. قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "صفقة إكرامي يتبقى عليها بعض الرتوش فقط، اللاعب يقضي فترة إجازة وبمجرد عودته سننهي كل شئ". بعض الرتوش فقط، اللاعب يقضي فترة إجازة وبمجرد عودته سننهي كل شئ". ولفت إلى أن شريف إكرامي قريب للغاية من الانضمام إلى بيراميدز في الانتقالات الحالية.

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