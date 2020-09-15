خاص.. حقيقة توقيع محمد إبراهيم على عقود انضمامه لصفوف بيراميدز

أوضح مصدر مقرب من صانع ألعاب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي “محمد إبراهيم” حقيقة توقيع اللاعب على عقود إنضمامه إلى نادي بيراميدز خلال الموسم المقبل.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة، أن كل ما يتردد عن توقيع إبراهيم لصالح بيراميدز على أي عقود غير صحيح مطلقا، موضحًا بأن هناك البعض لا يريد انتقاله إلى النادي الاهلي، خاصة أن معظم أصدقائه من جانب الزمالك يرفضون خطوة انتقاله إلى المارد الأحمر.

وأضاف، بأن مسئول في بيراميدز التقى باللاعب اليوم الاثنين، وأكد له أنهم يرغبون في ضمه، لكن اللاعب لم يحسم موقفه من الانتقال لصفوف الفريق الذي يمتلكه رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

وأوضح المصدر، بأن محمد إبراهيم يميل للعب للنادي الاهلي، والذي يرغب في التعاقد معه منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه يجد خطوة انتقاله للأحمر هامة خاصة أن مركزه لا يوجد فيه سوى محمد مجدي “أفشة” بينما في بيراميدز هناك أكثر من لاعب على رأسهم عبدالله السعيد والذي من الصعب أن يجلس بديلا له.

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على الجانب الآخر، نفي مصدر مسئول في نادي مصر المقاصة وجود أي مفاوضات حاليا مع بيراميدز أو الأهلي بشأن التعاقد مع محمد إبراهيم.

وأكد المصدر، بأن كل ما ينشر عن الموافقة على بيع اللاعب حاليا غير صحيح، مؤكدًا بأن محمد إبراهيم ملتزم تماما واللاعب يحظى بمعاملة جيدة من الجميع سواء الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن اللاعب مرتبط بعقد سارٍ لموسم آخر.

محمد إبراهيم لعب مع المقاصة 19 مباراة في الدوري وسجل خمسة أهداف، ومباراتين في بطولة كأس مصر ولم يسجل أي هدف.

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