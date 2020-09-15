الميركاتو الصيفي | الاهلي المصري يقترب من ضم مدافع الرجاء المغربي “بدر بانون”

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن النادي الاهلي المصري اقترب من التعاقد رسميًا مع مدافع الرجاء المغربي “بدر بانون“، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة “هسبورت المغربية”، بأن الاهلي قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع إدارة الرجاء وبدر بانون لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت الصحيفة أن إداراة الاهلي والرجاء اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وأضافت، أن المبلغ الذي سيحصل عليه الرجاء، سينعش خزينة النادي، وسيكون كبيرا للغاية.

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وأشارت إلى أن تعاقد الرجاء مع مروان الهدهودي، ساهم في الموافقة على انتقال بدر بانون إلى النادي الاهلي.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين تتم منذ فترة في سرية تامة، خاصة وأن الفريقين معا يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصري ويحضران لمباريات حارقة لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن البطولة المغربية أصبحت سوقا للاندية المصرية، حيث تعاقد الزمالك مع حميد أحداد وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في الفترة الماضية.

ويعد بانون أحد أبرز المدافعين خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة من مسابقة “الشان” التي توجه بها أسود الأطلس بالدار البيضاء.

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