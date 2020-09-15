طلعت يوسف: كنا الأقرب للفوز على الاهلي.. والاتحاد يمر بفترة انكسار

علق المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري “طلعت يوسف“، على تعادل فريقه مساء اليوم أمام الاهلي في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال طلعت يوسف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :”كنا الأقرب للتسجيل والفوز في تلك المباراة، والاهلي لم يكن لديه أي فرص حقيقية لكني راض عن النتيجة والأداء”.
وأضاف :”وقوفي على الخط طوال ٩٠ دقيقة لشعوري أن الموقف يستدعي ذلك وهو وضع استثنائي لأنك تواجه الاهلي، رغم أنني لا أفضل الوقوف لتوجيه اللاعبين أثناء اللقاء”.
وزاد :”الاتحاد السكندري يمر بفترة انكسار وكان من الصعب أن نظهر بشكل قوي أمام الاهلي ونقدم مباراة جريئة هجومية.. والأداء القوي جاء لأسباب نفسية وليست فنية”.
وأكمل :”الاهلي يمتلك فريقين وأنا لو مدرب الفريق سأجد صعوبة في اختيار التشكيل كل مباراة”.
وتعادل الاهلي أمام الاتحاد السكندري دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
وكان الاهلي يحتاج إلى الفوز بالنقاط الثلاث من أجل إعلانه بطلا لمسابقة الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ42 في تاريخه.
وبهذه النتيجة تأجل إعلان الاهلي بطلا للمسابقة لحين مواجهة الفريق القادمة أمام مصر المقاصة في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري والتي تقام يوم السبت القادم، على إستاد القاهرة الدولي.
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