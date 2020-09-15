طلعت يوسف: كنا الأقرب للفوز على الاهلي.. والاتحاد يمر بفترة انكسار

علق المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري “طلعت يوسف“، على تعادل فريقه مساء اليوم أمام الاهلي في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال طلعت يوسف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :”كنا الأقرب للتسجيل والفوز في تلك المباراة، والاهلي لم يكن لديه أي فرص حقيقية لكني راض عن النتيجة والأداء”.

وأضاف :”وقوفي على الخط طوال ٩٠ دقيقة لشعوري أن الموقف يستدعي ذلك وهو وضع استثنائي لأنك تواجه الاهلي، رغم أنني لا أفضل الوقوف لتوجيه اللاعبين أثناء اللقاء”.

وزاد :”الاتحاد السكندري يمر بفترة انكسار وكان من الصعب أن نظهر بشكل قوي أمام الاهلي ونقدم مباراة جريئة هجومية.. والأداء القوي جاء لأسباب نفسية وليست فنية”.

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وأكمل :”الاهلي يمتلك فريقين وأنا لو مدرب الفريق سأجد صعوبة في اختيار التشكيل كل مباراة”.

وتعادل الاهلي أمام الاتحاد السكندري دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وكان الاهلي يحتاج إلى الفوز بالنقاط الثلاث من أجل إعلانه بطلا لمسابقة الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ42 في تاريخه.

وبهذه النتيجة تأجل إعلان الاهلي بطلا للمسابقة لحين مواجهة الفريق القادمة أمام مصر المقاصة في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري والتي تقام يوم السبت القادم، على إستاد القاهرة الدولي.

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