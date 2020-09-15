مانشستر يونايتد يفكر في استعارة جناح ريال مدريد في حالة فشل صفقة سانشو

كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن أن لاعب ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، أصبح أحد الخيارات المطروحة لدى إدارة مانشستر يونايتد لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.
وأوضحت سكاي أن بيل على استعداد للانضمام إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة أو بصفة نهائية إذا كان من الممكن الاتفاق على صفقة مع ريال مدريد، لكن يونايتد بحاجة لتقديم عرض رسمي.
ويبقي مانشستر يونايتد خياراته مفتوحة، حيث قد يحاول ضم بيل على سبيل الإعارة، إذا لم ينجح في سعيه لحسم صفقة لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الشاب جادون سانشو.
ولا يزال سانشو أكبر هدف لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات هذا الصيف، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مع ممثلي سانشو بشأن رسوم الوكيل والشروط الشخصية، إلا ان بوروسيا دورتموند يظل عقبة في طريق الصفقة بعدما رفض تخفيض المبلغ المطلوب والذي تخطى حاجز 105 مليون جنيه إسترليني.
ويبحث مانشستر يونايتد بنشاط عن بدائل لسانشو، بما في ذلك احتمال ضم لاعب أكثر خبرة على سبيل الإعارة، إلى جانب لاعب آخر أصغر سنًا.
والجدير بالذكر أن بيل قال في تصريحات لسكاي سبورتس نيوز في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا سمح له ريال مدريد بالمغادرة.
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