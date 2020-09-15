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مانشستر يونايتد يفكر في استعارة جناح ريال مدريد في حالة فشل صفقة سانشو

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مصطفى جمال 0 تبليغ

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كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن أن لاعب ، الويلزي جاريث بيل، أصبح أحد الخيارات المطروحة لدى إدارة مانشستر يونايتد لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت سكاي أن بيل على استعداد للانضمام إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة أو بصفة نهائية إذا كان من الممكن الاتفاق على صفقة مع ريال مدريد، لكن يونايتد بحاجة لتقديم عرض رسمي.

ويبقي مانشستر يونايتد خياراته مفتوحة، حيث قد يحاول ضم بيل على سبيل الإعارة، إذا لم ينجح في سعيه لحسم صفقة لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الشاب جادون سانشو.

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ولا يزال سانشو أكبر هدف لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات هذا الصيف، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مع ممثلي سانشو بشأن رسوم الوكيل والشروط الشخصية، إلا ان بوروسيا دورتموند يظل عقبة في طريق الصفقة بعدما رفض تخفيض المبلغ المطلوب والذي تخطى حاجز 105 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث مانشستر يونايتد بنشاط عن بدائل لسانشو، بما في ذلك احتمال ضم لاعب أكثر خبرة على سبيل الإعارة، إلى جانب لاعب آخر أصغر سنًا.

والجدير بالذكر أن بيل قال في تصريحات لسكاي سبورتس نيوز في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيفكر في الانتقال إلى الممتاز إذا سمح له ريال مدريد بالمغادرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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