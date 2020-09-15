بيراميدز: فشلنا في ضم لاعب الاهلي السابق.. ورمضان أعلن موقفه صراحة

أكد مدير التعاقدات بنادي بيراميدز “عمرو بسيوني” على قوة العلاقة بينهم وبين النادي الاهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر سبق وتعاقد مع محمد مجدي “أفشة” من نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال بسيوني عبر فضائية صدى البلد: “ما يتردد بشأن التفاوض على ضم لاعبي الاهلي فقط، أمر عارٍ تمامًا من الصحة، وإذا عدنا للخلف سنجد أن بيراميدز تعاون مع النادي الاهلي في صفقة أفشة”.

وأضاف: “كنا اقتربنا من ضم احمد حمدي ولكن رغبته في التواجد مع الجونة عطل انتقاله لنا، ولم نصل لاتفاق وحصلنا على قيمة صفقة أفشة ماديا بدون دخول صفقات تبادلية”.

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وتابع: “علاقتنا بالاهلي ممتازة وعلاقتي الشخصية بمدير التعاقدات أمير توفيق علاقة صداقة، ونتحدث سويا باستمرار”.

وحول صفقة رمضان صبحي، قال:” لم يكن لاعبا للأهلي، فهو ملك لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، وكان معروض للبيع، واللاعب كان يمتلك ثلاث عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأعلنها صريحة بأنه يريد التوقيع لنا”.

وزاد:” رمضان لاعب مهم والتعاقد معه كان هدفا لنا منذ فترة، ولم يكن وليد اللحظة، واللاعب لم يكن يريد العودة للاحتراف أوروبيا، لأسباب خاصة به”.

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