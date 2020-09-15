قائد مانشستر يونايتد | محمد صلاح يشبه كريستيانو رونالدو، وأنانيته ستجعله أفضل من ماني

أشاد قائد مانشستر يونايتد السابق، ومحلل قناة سكاي سبورتس، جاري نيفيل، بالمستوى الذي يقدمه جناح فريق ليفربول محمد صلاح، بعد تألقه وتسجيله هاتريك أمام الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي ليدز يونايتد، في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد.

وقال جاري نيفيل في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس: “كانت هناك نقطة في المباراة حيث كنت أشاهد محمد صلاح وفكرت للتو، هذا اللاعب قبل ثلاث سنوات، عندما جاء لأول مرة إلى ليفربول وأحرز 40 هدفًا، اعتقدت أن هذا غريب، لن يكون قادرًا على التعايش مع ذلك، لكنه بعد ذلك ينتج باستمرار على مدى عامين أو ثلاثة أعوام”.

وتحدث نيفيل عن المقارنة الدائمة بين محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني: “تفكر في الاختلاف العقلي بين ماني وصلاح، ماني محبوب و أعتقد أن اللاعبين ربما يحبونه، إنه يبذل كل ما لديه في كل يوم، ودائمًا يفعل الشيء الذي يخدم الفريق ككل”.

وأضاف: “ثم تنظر إلى صلاح من الجانب الآخر. لا يمرر أحيانًا إلى زملائه في الفريق، إنه يظهر أكثر أنانية قليلاً بالنسبة للجماهير وزملائه في الفريق، لكن أنا أنظر إليه بشكل مختلف وأعتقد أنه هداف قاتل على أرض الملعب”.

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محمد صلاح يشبه رونالدو، وماني يشبه روني

وتابع: “هذا يذكرني بثنائية كريستيانو رونالدو وواين روني في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، هذا هو المكان الذي يوجد فيه ماني وصلاح الآن، أعتقد أن صلاح سينتهي به الأمر فوق ماني، ليس لأن ماني ليس لاعبًا رائعًا، إنه لاعب رائع مثل روني، ولكن سبب اختلاف اللاعبين مثل صلاح أو رونالدو هو أن لديهم شيئًا ما في عقولهم”.

وأكمل: “أمثال رونالدو وصلاح يذهبون إلى المنزل ليلاً ويشعرون أنهم أفضل لاعبي العالم، في حين أن روني أو ماني، يشعرون أن الفريق يجب أن يفوز، يجب أن أبذل قصارى جهدي، سأقاتل من أجل فريق، وصلاح لا يفعل ذلك”.

وعن الفارق بين صلاح مع تشيلسي في تجربته الأولى، ثم أدائه الحالي مع ليفربول، علق نيفيل: “لقد كان خائفا ومتسرعا، وكان أضعف، ويتخذ قرارات سيئة، ولم يكن ناضجًا كما تتوقع من لاعب شاب يتطور، لكن مشاهدته يوم السبت، بدا الأمر كما لو كان يتحكم في المباراة، كما لو كان يلعب بالكرة بين يديه، إنه يبدو مختلفًا. يبدو ذكيا و جائعًا وقويًا، وأكثر نضجًا”.

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