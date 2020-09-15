أخبار الاهلي | فايلر يكشف تفاصيل إصابة ربيعة ويرفض انتقاد إبراهيم نور الدين

وصف المدير الفني للنادي الاهلي “رينيه فايلر” فريق الاتحاد السكندري بالخصم “صعب المراس” في أول تعليق له عقب انتهاء المواجهة التي جمعت الاهلي بالاتحاد على ملعب برج العرب بالاسكندرية مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة 27 من الدوري المصري، رافضًا في نفس الوقت اتهام الحكم إبراهيم نور الدين بالتسبب في التعادل السلبي الذي تعرض له الاهلي.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب هذه المواجهة المثيرة للجدل “لعبنا أمام خصم قوي وصعب المراس، وخرجنا بنقطة التعادل بصعوبة، هذه هي كرة القدم”.

وأضاف “التعادل في مباراة اليوم غير مرتبط بالأسباب النفسية أو استعداد اللاعبين للتتويج باللقب الدوري المصري. لدينا العديد من المباريات لحسم الدوري، نحن لم نفكر في الاحتفال اليوم ولم نخطط لأي شيء اليوم بهذا الخصوص”.

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وكشف المدرب السويسري أن تغيير قلب الدفاع رامي ربيعة والدفع بالبديل أحمد فتحي جاء بسبب إصابة ربيعة بشد في العضلة الخلفية، لذلك قرر سحبه من المباراة خوفا عليه من تفاقم الإصابة.

وأوضح “أمتلك العديد من اللاعبين الجيدين على دكة البدلاء، وهذا يساعدنا على تعديل التشكيل حسب حاجة المباراة وطبيعة الفريق المنافس الذي نواجهه، ولدينا خطط مختلفة لكل مباراة”.

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وعن مستوى النيجيري جونيور أجايي في الفترة الماضية، علق السويسري فايلر قائلا “أجايي بعيد عن مستواه ويحتاج إلى بعض الوقت من أجل العودة إلى سابق مستواه الذي ظهر عليه في بداية الموسم الحالي.”.

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ورفض رينيه فايلر التعليق على أداء الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، رغم الأخطاء العديدة التي ارتكبها وطرده المثير للجدل لأحمد فتحي، والاعتراضات الشديدة من جانب مسؤولي الفريق، وبصفة خاصة مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ“، الذي نال بطاقة صفراء اعتراضًا على قرارات الحكم في الدقيقة 64.

واحتسب نور الدين ركلة جزاء جدلية ضد الأهلي مطلع الشوط الثاني طرُد على إثرها المدافع المخضرم أحمد فتحي بعد دقائق من مشاركته كبديل.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية للقطة التي طُرد بسببها أحمد فتحي، خطأ لاعب الاتحاد السكندري في اعتراض طريق أحمد فتحي لحظة استعداده لتشتيت كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة وصل إليها أولاً قبل أن يجد لاعب الاتحاد يضع رأسه في اللعبة بعدما كان بعيد تمام البُعد عن الكرة، وبعدما كان خارج زاوية الرؤية الخاصة بأحمد فتحي.

لكن الحكم إبراهيم نور الدين قرر احتساب الخطأ ضد أحمد فتحي وطرده بالبطاقة الصفراء الثانية، رغم أنه عمليًا المعتدى عليه برأس لاعب الاتحاد السكندري، وكانت اللقطة تستحق خطأ عكسي ضد الاتحاد وليس ضد الأهلي.

وكان الأهلي يحتاج إلى الفوز بالنقاط الثلاث من أجل إعلانه بطلا لمسابقة الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ42 في تاريخه، لكن كل شيء سيتأجل لمواجهة مصر المقاصة في الجولة القادمة التي ستقام يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.