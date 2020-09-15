رياضة | الرائد السعودي يتعاقد مع المدافع الصربي نيمانيا ميليتش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرائد السعودي يتعاقد مع المدافع الصربي نيمانيا ميليتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الرائد السعودي اليوم تعاقده مع المدافع الصربي نيمانيا ميليتش لمدة عامين قادماً من فريق بارتيزان الصربي.

وعبر حسابه الرسمي للرائد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن الرائد عن ضم المدافع ميليتش.

وسبق للمدافع الصربي تمثيل نادي فويفودينا الصربي، وخاض تجربة مع فريق فيستيرلو البلجيكي، قبل أن يعود لصفوف بارتيزان بلجراد الذي توج معه بلقب كأس صربيا في موسم 2018-2019.

وكان الرائد قد قدم موسما مميزا في الدوري السعودي للمحترفين وحقق المركز السادس في جدول الترتيب.

