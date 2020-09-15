رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على برايتون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب تشيلسي بسهولة على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "أميركان إكسبريس".

تقدم تشيلسي من علامة الجزاء عبر جورجينيو في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل لياندرو تروسار لبرايتون في الدقيقة 54.

وسجل تشيلسي هدفين متتالين عبر ريس جيمس في الدقيقة 56 وكورت زوما في الدقيقة 66، ليحصد البلوز أول 3 نقاط في مشوار البريمييرليج.

وفي مباراة أخرى، تغلب وولفرهامبتون على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، سجلهما راؤول خيمينيز ورومان غانم سايس.

وأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي في نهاية مواجهات الجولة الأولى على النحو التالي، مع الوضع في الاعتبار تأجيل لقائب مانشستر يونايتد وبيرنلي ومانشستر سيتي وأستون فيلا.

1- أرسنال 3 نقاط.

2- ليستر سيتي 3 نقاط.

3- تشيلسي 3 نقاط.

4- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط.

5- وولفرهامبتون واندررز 3 نقاط.

6- ليفربول 3 نقاط.

7- كريستال بالاس 3 نقاط.

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8- إيفرتون 3 نقاط.

9- أستون فيلا 0 نقطة.

10- بيرنلي 0 نقطة.

11- مانشستر سيتي0 نقطة.

12- مانشستر يونايتد 0 نقطة.

13- ليدز يونايتد 0 نقطة.

14- ساوثهامبتون 0 نقطة.

15- توتنهام 0 نقطة.

16- برايتون 0 نقطة.

17- شيفيلد يونايتد 0 نقطة.

18- وست هام يونايتد 0 نقطة.

19- فولهام 0 نقطة.

20- ويست بروميتش لبيون 0 نقطة.