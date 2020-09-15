رياضة | مدرب الاتحاد: أهدرنا فوز سهل على الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الاتحاد: أهدرنا فوز سهل على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طلعت يوسف المدير الفني لنادي الأتحاد السكندري أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الاهلي وأهدرنا فرص حقيقة لتحقيق فوز سهل ومهم.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، كنا قريبين من تحقيق مكسب مهم في مباراة اليوم واضعنا العديد من الفرص السهله أمام الاهلي، وتابع كنت حريص على الأستحواذ على وسط الملعب لعدم منح الأهلي فرصة التقدم وإحراز أي هدف.

واكمل راضي عن أداء الفريق في مباراة اليوم وهدفنا تقديم أداء مميز الفترة القادمة والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويذكر أن النادى الأهلى تعادل أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.