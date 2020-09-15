رياضة | مدرب أسوان: مباراة طنطا كانت الأصعب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب أسوان: مباراة طنطا كانت الأصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان أن مباراة طنطا اليوم تُعد من أصعب المباريات منذ قيادتي مسؤلية تدريب الفريق.

وأضاف كشري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، قدمنا مباراة جيدة أمام فربق عنيد وقوي والفوز العريض بأربعة أهداف أمام طنطا دفعة قوية لأسوان خلال الفترة القادمة.

وتابع:" أن لاعبي أسوان قدموا مباراة قوية وأداء مميز ،ولدينا هدف خلال الفترة القادمة لإحتلال مركز متقدم في جدول الدوري والظهور بشكل مختلف.

ويذكر أن أسوان فى المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعد الفوز على طنطا برباعية دون رد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.