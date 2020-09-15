رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز قائمة هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020 وذلك بعد مرور 27 جولة من البطولة المحلية.

ويحتل محمد شريف مهاجم الأهلي المعار إلي نادي إنبي المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، بينما يتساوي مصطفي محمد مهاجم الزمالك ونظيره سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون بالمركز الثالث في القائمة وسجل كل منهما 9 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والإتحاد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، بالجولة 27 من البطولة:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.

2- محمد شريف ( انبي) 10 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.

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4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

4- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.

6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.

7- والتير بواليا (الجونة) 7 أهداف.

8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.

10- فادي فريد (أسوان) 6 أهداف.