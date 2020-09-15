رياضة | قبل رحيله.. أبيدال طالب برشلونة بالتعاقد مع جوهرة رين الشابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل رحيله.. أبيدال طالب برشلونة بالتعاقد مع جوهرة رين الشابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إيريك أبيدال السكرتير الفني السابق لبرشلونة الإسباني طالب إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع صفقة جديدة وذلك قبل فترة من رحيله.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن أبيدال حاول تدعيم مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع الفرنسي الشاب فيتوت ماواسا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ماواسا البالغ من العمر 22 عامًا يلعب مع نادي ستاد رين في فرنسا وتعود أصوله إلى الكونجو.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ماواسا يلعب مع رين منذ عام 2017 عندما إنتقل إلى صفوفه قادمًا من نانسي الفرنسب الذي بدأ لعب كرة القدم معه.