الامارات | «موانئ دبي العالمية» توقع شراكة مع فريق «رويال تشالنجرز بنغالور» الهندي للكريكيت

شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي العالمية» توقع شراكة مع فريق «رويال تشالنجرز بنغالور» الهندي للكريكيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «موانئ دبي العالمية» أنها وقعت اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع فريق «رويال تشالنجرز بنغالور» الهندي للكريكيت، لتصبح بموجبها الراعي الرسمي والشريك اللوجستي العالمي للفريق.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «موانئ دبي العالمية» بتوفير الاحتياجات اللوجستية للفريق، من خلال شبكتها اللوجستية الممتدة حول العالم، وذلك بعد قرار «هيئة الكريكيت الهندية» نقل دورة الكريكيت (T20) إلى الإمارات، وبالتالي سيتم نقل معدات وأدوات اللعب والتدريب ولوازم المباريات من الهند إلى دبي بسلاسة، وفي الوقت المحدد.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 19 الجاري، وسيلعب فريق «رويال تشالنجرز بنغالور» مباراته الأولى في 21 الجاري، أمام فريق «صن رايزرز حيدر آباد».

وتنضم لعبة الكريكيت إلى قائمة الشراكات الرياضية العالمية لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، التي تضم، أيضاً، الغولف وسباقات «الفورمولا 1»، حيث تُعد الشركة الشريك العالمي لـ«الجولة الأوروبية للغولف»، وراعي لقب بطولة «جولة موانئ دبي العالمية للغولف»، كما نجحت الشركة في ضم لاعب الغولف الأوروبي الأسطوري إيان بولتر، ليصبح السفير العالمي لعلامتها التجارية، وفي وقتٍ سابق هذا العام، أعلنت الشركة توقيع اتفاقية شراكة مع علامة «رينو» التجارية، والتي أصبحت بموجبها شريك اللقب الرسمي والشريك اللوجستي الرسمي لفريق «رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1».

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ومن المتوقع أن تعزز اتفاقية الشراكة مع فريق «رويال تشالنجرز بنغالور» الروابط بين «موانئ دبي العالمية» والسوق الهندية، حيث تُعد بطولة «T20» للكريكيت إحدى كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، التي يحرص أكثر من 462 مليون مشاهد على متابعتها.

وقال ريزوان سومار، الرئيس التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية» في شبه القارة الهندية: «إننا نشعر بالحماس الشديد، لتوقيع اتفاقية الشراكة مع فريق (رويال تشالنجرز بنغالور)، حيث ستؤدي هذه الاتفاقية إلى التعاون بين اثنتين من أقوى العلامات التجارية العالمية، تشتركان في العديد من القيم، وفي مقدمتها الحرص الدائم على التميّز».

من جهته، قال سانجيف تشوريوالا، رئيس مجلس إدارة فريق «رويال تشالنجرز بنغالور»: «ستساعدنا الشركة على توفير احتياجاتنا اللوجستية، استعدادًا لمشاركتنا في بطولة الكريكيت، التي تنطلق قريباً في دولة الإمارات، وذلك من خلال خبرتها الطويلة وإمكاناتها المتميزة، التي جعلتها إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية».

• اتفاقية الشراكة مع فريق «رويال تشالنجرز بنغالور» تعزز الروابط بين «موانئ دبي العالمية» والسوق الهندية.

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