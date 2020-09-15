الامارات | طالبات جامعة زايد يتدربن في نادي النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة زايد يتدربن في نادي النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد نادي النصر اتفاقاً مع جامعة زايد، يقضي بإتاحة فرصة التدريب العملي للطالبات داخل أقسام النادي المختلفة، في الفترة من 30 أغسطس حتى 15 أكتوبر 2020، من أجل صقل مهاراتهن وتطوير مفاهيمهن لتحمل مسؤوليات العمل، ما يسهم في تكامل إعداد الطالبات علمياً وعملياً، وإكسابهن خبرات عملية كبيرة بمجالات: (الموارد البشرية – الإعلام – الشؤون المالية – التسويق – تقنية المعلومات – والأنشطة الثقافية والمجتمعية والبروتوكول).

وأعربت الطالبات، عبر بيان صحافي صدر عن المركز الإعلامي لنادي النصر، عن إعجابهن الشديد بمنظومة العمل الإداري داخل النادي، مؤكدات أن ما شاهدنه من انضباط وتنوع في المجالات العملية، سينعكس بشكل كبير على المعلومات والمهارات التي سيكتسبنها، من خلال فترة التدريب، والتي سيكون لها أكبر الأثر في مستقبلهن المهني.

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