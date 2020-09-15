الامارات | سباق «دواثلون الشارقة الافتراضي» ينطلق الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق «دواثلون الشارقة الافتراضي» ينطلق الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم «دواثلون الشارقة الافتراضي»، الذي يتضمن رياضتي الجري وركوب الدراجات الهوائية، والذي ينطلق يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى 15 الشهر المقبل، بالتعاون مع جمعية الإمارات للترايثلون، وشركة القدرة للخدمات الرياضية.

يبدأ التسجيل بعد غدٍ الخميس، عبر الموقع الإلكتروني www.eevents.ae/vd، ويتطلب استكمال المسافة المطلوبة لسباق الدواثلون، من خلال الجري خمسة كيلومترات، وركوب الدراجة لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر.

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وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي: «نتوقع تفاعلاً واسعاً مع هذه الفعالية، كما شهدنا في الفعاليات الماضية، خصوصاً أن المشاركة فيها لا تقتصرعلى ممارسي الرياضة داخل الدولة فقط، بل من خارجها».

واختتم خالد الفهيم، قائلاً: تعمل جمعية الإمارات للترايثلون بكل جهدها وإمكاناتها، لدعم المشاركات في هذه الرياضة، خصوصاً المواطنين، ومن خلال التواصل مع اللاعبين المواطنين، وذلك من باب نشر اللعبة والثقافة الرياضية، وصولاً إلى إيجاد مواهب رياضية إماراتية لتدريبها وتأهيلها للمشاركة في البطولات الدولية، ويكون ذلك من خلال اختيار اللاعبين المحققين لأفضل النتائج في مسابقات الترايثلون المجتمعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمؤسسات والجهات المنظمة لمثل هذه السباقات.

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