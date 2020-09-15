الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جوليانو
ربطت تقارير لاعب النصر السعودي، البرازيلي جوليانو، بالانتقال إلى النصر الإماراتي الموسم المقبل، خصوصاً بعد تعاقد النادي السعودي مع النجم الأرجنتيني مارتينز.
مبوكو
بعث لاعب الوحدة، الكونغولي خوسيه بأول مبوكو برسالة اطمئنان إلى جمهور «العنابي»، بعدما نشر مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، مؤكداً أنه أصبح بحالة جيدة، بعد مرور أسبوع من إجرائه عملية جراحية.
الهيئة
وجهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة لممثلي الصحف المحلية، الذين يغطون أنشطة الهيئة، لحضور اجتماع تنسيقي معهم، يعقد في مقر الهيئة في دبي عند الساعة الـ10 من صباح غد.
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