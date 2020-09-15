شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: فايلر كان لازم يكون صريح مع الأهلي في رغبته للرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الزماللك ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، إنه يلوم على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عدم وضوحه مع الأهلي وإدارته وجماهيره.
وأوضح ميدو، في تصريحات تليفزيونية، أن فايلر لم يكن صريحا مع الأهلي في رغبته في الرحيل.
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