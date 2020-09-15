شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الأهلي له ضربة جزاء أمام الاتحاد ونور الدين تغاضى عنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير محمود عثمان، الخبير التحكيمي، إن النادي الأهلي له ضربة جزاء صحيحة في مباراته أمام الاتحاد السكندري والتى انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي.

وأوضح عثمان، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن إبراهيم نور الدين تغاضى عن احتساب ضربة جزاء عندما قام لاعب الاتحاد بإعاقة لاعب الأهلي وقام بجذبه داخل منطقة الجزاء.

واستشهد عثمان علي صدق حديثه بأن حكم الفيديو احتسب اللعبة ضربة جزاء من داخل منطقة الـ18 لكن الحكم رفض احتسابها.