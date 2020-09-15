شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: ضربة جزاء الاتحاد وطرد فتحي قرار سليم.. وجمهور الأهلي «مش هيقتنع» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الحكم الدولي سمير محمود عثمان، إن ضربة الجزاء التي احتسبها إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلي والاتحاد صحيحة بنسبة 100%، مضيفا أن قرار طرد أحمد فتحي سليم 100%، بسبب الإنذار الثاني وتعمده التهور في اللعبة، وأكد أن القانون واضح وصريح في الحالتين وإبراهيم نور الدين قراره سليم.
وأشار عثمان، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، إلى أن القرار سليم وتقنية الفيديو موفقة وقرارها مع الحكم صحيح، وتابع: «أعرف أن جمهور الأهلي لن يعجبه هذا الكلام، رغم أنني أطبق القانون في الحالتين، لكن جمهور الأهلي لن يقتنع بكلامي.. أعرف ذلك».
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