شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يرفض التعليق على أزمة نور السيد ويؤكد إصابة رزق بكسر في الأنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، التعليق علي أزمة نور السيد لاعب الفريق واستبعاده من معسكر الفريق قبل مباراة الأهلي.

وقال يوسف، في تصريحات تليفزيونية، إن أزمة نور السيد أمر خاص به وبالإدارة الفنية ومثل هذه الأمور لا يتم مناقشتها إلا في الغرف المغلقة، خصوصا أن الأمر في بعض الأمور التى تخص اللاعب.

وأثني المدير الفني علي موقف أحمد فتحي وحرصه علي الاطمئنان علي محمود رزق قبل دخوله غرفة خلع الملابس الذي تسبب في كسر في أنف رزق.