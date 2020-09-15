شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أيمن عبدالعزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين وخليل لمدرسة الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين بالنادي، موافقة المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور، على تعيين أيمن عبدالعزيز، مديرا فنيا لقطاع الناشئين، وعلى خليل، مديرا لمدرسة الكرة الأساسية، وهاني عبادة، مديرا إداريا لمدرسة الكرة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها منصور فى حضور حمادة أنور عضو المجلس والمشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي.
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