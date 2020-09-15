شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: أهدرنا فوز سهل على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري ان الفريق قدم مباراة جيدة امام الاهلي واهدرنا فرص حقيقة لتحقيق فوز سهل ومهم .

واضاف يوسف في تصريحات تلفزيونية: كنا قريبين من تحقيق مكسب مهم في مباراة اليوم واضعنا العديد من الفرص السهله امام الاهلي ، وتابع كنت حريص على الاستحواذ على وسط الملعب لعدم منح الأهلي فرصة التقدم واحراز اي هدف.

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واكمل طلعت يوسف راضي عن آداء الفريق في مباراة اليوم وهدفنا تقديم آداء مميز الفترة القادمة والتقدم في جدول ترتيب الدوري .