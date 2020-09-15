شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: أهدرنا فوز سهل على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري ان الفريق قدم مباراة جيدة امام الاهلي واهدرنا فرص حقيقة لتحقيق فوز سهل ومهم .
واضاف يوسف في تصريحات تلفزيونية: كنا قريبين من تحقيق مكسب مهم في مباراة اليوم واضعنا العديد من الفرص السهله امام الاهلي ، وتابع كنت حريص على الاستحواذ على وسط الملعب لعدم منح الأهلي فرصة التقدم واحراز اي هدف.
واكمل طلعت يوسف راضي عن آداء الفريق في مباراة اليوم وهدفنا تقديم آداء مميز الفترة القادمة والتقدم في جدول ترتيب الدوري .
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.
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