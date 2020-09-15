مجدي عبد الغني: فايلر أخطأ في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق ان السويسري رينيه فايلر اخطأ في التعامل بمباراة الاتحاد بالاعتماد على رأسي حربة.

وأضاف عبد الغني في تصريحات تلفزيونية كان لابد من تأمين خط الوسط والدفع برأس حربة وحيد حتى يستطيع الفريق من صناعة فرص للمهاجمين خاصة وان طريقة لعب طلعت يوسف تعتمد على تأمين خط الوسط والاعتماد على الهجمة المرتدة.

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وتابع، ان خط وسط الاهلي كان ضائع في مباراة الاتحاد وآدى الي عدم تواجد فرص حقيقة لاحراز الاهداف.