شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: الأهلي استسهل مباراة الاتحاد.. ولم يستغل الكرات الثابتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن الأهلي بلغة الأرقام والواقع قريب من الدوري وقد يكون هناك استسهال من اللاعبين والمدرب ولذلك يقوم باجراء افكار وقد يكون السيناريو لا يخدمك.

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي استسهل المباراة عندما علم بظروف الاتحاد وهناك أخطاء أتمنى لا تتكرر خاصة في مباريات الاتحاد، مشيا إلى أن الكرات الثابتة للأهلي يحصل عليها لاعبي الاتحاد ولم تكن من نصيب لاعبي الأهلي.

أوضح: "الأهلي استغل غياب محمد مجدي أفشة في غلق وسط الملعب وكان على فايلر أن يوجه اللاعبين عند نقل كرة طولية يلعبها لمن؟".

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شدد: "الأهلي لم يركز على الاختراق من العمق وأحمد الشيخ كان يستدير بالكرة وتمريرها لمحمد هاني من أجل لعبها عرضة بدلا من الدخول للعمق.

ختم حديثه: "الأهلي لم يركز على التصويب من خارج منطقة الجزاء وكان تركيزه على العرضيات".