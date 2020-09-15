شكرا لقرائتكم بيراميدز: "علاقتنا بالأهلي ممتازة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز على قوة العلاقة بينهم وبين النادي الأهلي، وقال بسيوني في تصريحات تليفزيونية: "ما يتردد بشأن استحواذنا على لاعبي الاهلي امر عار من الصحة، اذا عدنا للخلف سنجد ان بيراميدز تعاون مع الاحمر في التعاقد مع أفشة.

وأردف: وايضا كنا اقتربنا من ضم احمد حمدي ولكن رغبته في التواجد مع الجونة عطل انتقاله لنا ولم نصل لاتفاق وحصلنا على قيمة صفقة أفشة ماديا بدون دخول صفقات تبادلية.

وواصل كلماته: علاقتنا بالاهلي ممتازة وعلاقتي الشخصية بأمير توفيق علاقة صداقة.