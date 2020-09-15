شكرا لقرائتكم بيراميدز: عقودنا زي الأهلي والزمالك.. وصفقة رمضان لم تستغرق أكثر من 72 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، ان التعاقد مع رمضان صبحي لم يستغرق اكثر من 72 ساعة، وقال بسيوني في تصريحات تليفزيونية: " تواصلنا مع على صقر صديق شريف اكرامي لاستطلاع رأيه حول التعاقد مع رمضان صبحي واشترط العودة للاعب.

واردف: وبالفعل كان هناك جلسة بين رمضان وافراد اسرته وطلب صبحي معرفة تفاصيل العرض.

واشار: وهنا جاء دوري واعلم تماما كيفية التعامل مع اللاعبين الكبار، الاهم في ذلك الوقت هو الثقة والسرعة، وبالفعل المفاوضات لم تستغرق اكثر من 72 ساعة.

وتابع: بيراميدز اصبح هدف كبير لجميع الاعبين وهذا نجاح كبير للمنظومة، عقود لاعبي بيراميدز مثل عقود لاعبي الاهلي والزمالك وبقية أندية الدوري، المفاوضات عرض وطلب.

واعترف مدير التعاقدات في بيراميدز، أنهم لم يلقوا اشادة كثيرة وقت التعاقد مع رمضان صبحي، قائلا: "لم نلقي اشادة كثيرة وقت التعاقد مع رمضان صبحي واثناء مؤتمر تقديم اللاعب، ولاحظنا ذلك من خلال طريقة التعامل معنا".

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وأكمل: "وضع طبيعي جدًا مع ضغط المباريات يحدث تراجع في النتائج، لكن نسعى لتجاوز الأزمة دي سريعًا".

وأضاف: "نقدر نوصل لطموحنا في المباريات القادمة، والطموح الأكبر هو بطولة الكونفيدرالية".

وأتم: "استفدنا من رمضان صبحي تسويقيا والفترة الجاية سنغير لوجو بيراميدز".

وكشف مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، موقفه من التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي أو إيهاب جلال مدرب المقاصة لقيادة الفريق حال رحيل أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق الحالي.

قال بسيوني: "لم نفاوض فايلر من قريب أو بعيد، بيراميدز يتعامل باحترام مع الجميع، والفريق مستقر فنيًا وإداريًا".

وتابع أن تصريحات إيهاب جلال مدرب المقاصة عن وجود مفاوضات معه من جانب بيراميدز، مشيرًا إلى أنه متعاقد مع المقاصة، وإذا كان بيراميدز يريد التعاقد معه سيسلك الطرق الشرعية.