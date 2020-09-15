شكرا لقرائتكم أحمد جمال: إمام عاشور تعرض لظلم كبير عقب أحداث مباراة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحديث الإعلامى أحمد جمال عن أداء امام عاشور لاعب فريق الزمالك خلال المباريات السابقة والمستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب فى اللقاء الأخير أمام الإنتاج الحربي و فوز الأبيض بنتيجة هدف مقابل لا شئ سجله مصطفى محمد .

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وأضاف أحمد جمال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن إمام عاشور تعرض لظلم كبير عقب أحداث مباراة السوبر المصرى الذى أقيم فى الإمارات والذى طالب أحد أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بتقديم اعتذار للاعب وليد سليمان .

واختتم أحمد جمال، أن إمام عاشور لاعب جيد وسوف يساعد فريق الزمالك خلال الفترة الماضية و يجيد اللعب فى مراكز مختلفه .