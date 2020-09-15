شكرا لقرائتكم ضياء السيد: الأهلى انشغل بالتتويج بالدوري أمام الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق إن المارد الأحمر انشغل بالتتويج بالدوري الأمر الذى أثر على مستواه أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري.

أضاف نجم الأهلى الأسبق خلال تصريحات تلفزيونية أن الفريق الأحمر كان يعاني من حالة فوضى أمام الاتحاد متابع :" عندما يقوم فايلر بتغيير خطة لعب الأهلي يكون هناك حالة فوضى في الملعب، وطريقة 4-4-2 ليست الأنسب بالنسبة لفريق الأهلي من وجهة نظري".

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واصل: "تغيير طريقة اللعب في الفرق الكبرى ليس صحيحا، خاصة أن تلك الفرق تحتاج إلى ثبات التشكيل". مؤكدا أن الفريق الأحمر لا يحتاج لوجود السنغالي أليو بادجي لأن الأحمر يحتاج لمهاجم قناص ينجح في استغلال أنصاف الفرص .

وكان الأهلي تعادل اليوم سلبيا مع الاتحاد السكندري اليوم ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.