شكرا لقرائتكم أحمد كشري: مواجهة طنطا من أصعب المباريات منذ تولي قيادة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال احمد كشري المدير الفني لفريق اسوان ان مباراة طنطا اليوم تعد من اصعب المباريات منذ قيادتي مسؤلية تدريب الفريق . Advertisements واضاف كشري في تصريحات تلفزيونية قدمنا مباراة جيدة امام فربق عنيد وقوي والفوز العريض بأربعة اهداف امام طنطا دفعة قوية لاسوان خلال الفترة القادمة. وتابع؛ ان لاعبي اسوان قدمو مباراة قوية وآداء مميز ، ولدينا هدف خلال الفترة القادمة لاحتلال مركز متقدم في جدول الدوري والظهور بشكل مختلف .

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