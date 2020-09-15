شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه: رغم طرد لاعب من الأهلى كنا حاسين إنى الأحمر الأقرب للتسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى الأسبق اللوم على لاعبى الاتحاد السكندري بسبب عدم رغبته في الحصول على الثلاث نقاط أمام الأهلى رغم طرد لاعب من صفوف الأخير في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قال عبد ربه في تصريحات تلفزيونية:" "ألوم علي لاعبي الاتحاد فقط عدم الرغبة الجِديَّة، في المكسب رغم طرد أحمد فتحي، رغم إنه مطرود من الأهلي لاعب، الناس كلها وهي بتتفرج كانت مُتوقِّعة إن الأهلي هو اللي هيسجِّل".

أكد نجم الإسماعيلي الأسبق أن التزام لاعبي الاتحاد السكندري بتعليمات طلعت يوسف خلال مباراة الأهلي اليوم كان سببا في إغلاق مفاتيح اللعب على الفريق الأحمر مشيرا إلى أن تغيير طريقة اللعب باستمرار في الأهلي تتسبب في ظهور الفريق بشكل ضعيف فنيا.

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تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز ، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.