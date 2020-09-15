شكرا لقرائتكم خبير تحكيمي: الأهلي كان يستحق ضربة جزاء لصالح حمدي فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان الحكم الدولي السابق، أن الأهلي كان يستحق ضربة جزاء لصالح حمدي أمام الاتحاد السكندري، في اللعبة التى لجأ فيها الحكم إبراهيم نور الدين لتقنية الفار للتأكد منها.

وتابع سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس 2، أن ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح الاتحاد ضد أحمد فتحي وتصدى لها محمد الشناوي صحيحة 100%.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

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وبهذه النتيجة يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.