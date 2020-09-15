شكرا لقرائتكم أحمد جمال: أطالب جهاز المنتخب بضم 8 لاعبين من الزمالك على الأقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى أحمد جمال، الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى بضم لاعبى فريق الزمالك إلى معسكر المنتخب القادم عقب الأداء القوى الذى ظهروا عليه خلال الفترة الماضية والاعتماد عليهم فى التشكيل الأساسى للفراعنة .
وأوضح أحمد جمال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي الذى يذاع على قناة الزمالك، أنه يوجد 8 لاعبين بالتشكيل الأساسى لفريق الزمالك على رأسهم يوسف أوباما الذى يظهر بشكل ثابت مع الفريق الأبيض.
وأشار أحمد جمال، إلى أنه لابد من الحديث على لاعبى الزمالك من خلال عناصر الجهاز الفنى لمنتخب مصر مثل الإشادة باللاعب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والمنضم حديثا للنادى الأهلى وإمكانية انضمامه لمعسكر الفراعنه القادم .
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