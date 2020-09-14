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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لفتة طيبة من أحمد فتحي تجاه مدافع الاتحاد..وطلعت يوسف يعلق :«محترم»

قام أحمد فتحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، بالاطمئنان على محمود رزق، مدافع الاتحاد السكندري، بعد التسبب في إصابته بكسر في الأنف خلال مواجهة الفريقين ببرج العرب الليلة، بالجولة 27 للدوري المصري الممتاز.

ورفض أحمد فتحي دخول غرفة خلع ملابس الأهلي بعد حصوله على البطاقة الحمراء قبل الاطمئنان على رزق والاعتذار له.

ومن جانبه علق طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد على الأمر في تصرحات لقناة أون تايم سبورتس قائلاً:«أحمد فتحي لاعب منضبط ومحترم واعتادنا منه على هذه الروح الرياضية».

وتعادل الأهلي مع الاتحاد سلبياً وتأجل تتويج الفريق الأحمر بدرع الدوري رسمياً، حيث كان يكفيه الفوز بأي نتيجة من أجل اعلانه بطلاً للمسابقة.

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