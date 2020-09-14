شكرا لقرائتكم خبر عن طلعبت يوسف: أهدرنا فوز مستحق أمام الأهلي وفرطنا في 3 نقاط سهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طلعت يوسف المدير الفين للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري سعادته بالتعادل مع الأهلي، وقال في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة اللاعبون أدوا مباراة رائعة وكنا احق بالثلاث نقاط وكنا الأقرب للفوز بالمباراة لولا سوء التوفيق في ضربة الجزاء التى اهدرها أحمد رفعت. وأكد يوسف، أنه راض تماماً عن الأداء واللاعبين وسعيد بعودة الروح والاداء الفني، وقال اقتربنا من استعادة روح الدور الأول والاتحاد قادر علي اسعاد جماهيره الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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