شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: أغلقنا صفحة الاتحاد وتأثرنا بالطرد.. والقادم أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي واجه منافسًا قويًّا، وإن التعادل مقبول أمام الاتحاد السكندري، في ظل الظروف التي مر بها الفريق وطرد أحمد فتحي.



وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم، أنه لا يشغل تفكيره بالتحكيم وأن هناك قوانين يتم تطبيقها، وأن طرد أحمد فتحي غيَّر من حساباته الفنية.



وشدد المدير الفني على أن الأهلي واجه فريقًا قويًّا، وأن الفريق كان متقدمًا عن أقرب منافسيه بعدد كبير من النقاط، والاحتفال بلقب الدوري سيكون في المباريات المقبلة.

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وأشار فايلر إلى أن الأهلي في معسكر بالإسكندرية منذ أربعة أيام، ولم يتم التطرق إلى الحديث عن الاحتفال باللقب اليوم أمام الاتحاد، وأكد أن اختيار التشكيل يكون على حسب المنافس وظروف كل مباراة، وأن الأهلي يضم مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين.



وأوضح أن جونيور أجايي، لاعب خط وسط الفريق، يتدرب بشكل جيد للعودة من جديد إلى المستوى الذي قدمه خلال الفترات السابقة.



وقال فايلر إن ربيعة تعرض لشد عضلي وتم الحفاظ عليه وإخراجه، وأكد أن تركيزه يكون منصبًّا على المباراة التي يخوضها ولا يشغل نفسه بأمور أخرى.