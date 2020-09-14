شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. فايلر يرحل رسمياً عن الأهلي بعد 15 يوم من نهائي بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مقرب من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للاهلي، أنه اتفق بشكل رسمي مع إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على الرحيل عن النادي بعد نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا باسبوعين على اقصي تقدير لعدم رغبته في الاستمرار.

وقال المصدر في تصريحات خاص لـ«المصري اليوم»، أن فايلر، عندما سافر إلى بلده آخر مره كان يعتزم عدم العودة إلى القاهرة لأكثر من سبب أولها خوفه من فيروس كورونا، ثانياً لوجود خلاف بينه وبين أحد مسؤولي الكرة بالأهلي بالاضافة لتلقيه أكثر من عرض أفضل مالياً من الأهلي

واضاف المصدر أن فايلر، اشترط للعودة زيادة قيمة عقده، والموافقة على رحيله رسمياً بعد أسبوعين فقط من نهاية مشوار الأحمر في البطولة الإفريقية .