شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: أثق في لاعبي المصرى والجهاز الفني ومازال امامنا الكثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام حرس الحدود وتحول تأخره بهدف لفوز بهدفين لهدف، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم، ضمن م نافسات الجولة الـ 27 لبطولة الدورى العام.

وقال حلبية، «سعيد بعودة الروح للاعبين، مازلنا ننتظر منهم الكثير لكننا نثق فيهم وفى الجهاز الفنى على الرغم من صعوبة موقفنا في جدول الترتيب».

فيما أشاد الحساب الرسمى للنادى على إنستجرام، بالجهاز الفنى للفريق بقيادة على ماهر، بعد تحول تأخره بهدف أمام حرس الحدود، للفوز بهدفين وحصد 3 نقاط غالية، حيث نشر صورة لماهر، صحبها بتعليق: «يا على يا على يا عترة يا فللى».