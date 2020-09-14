رئيس الأولمبية يفتتح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية يفتتح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية افتتاح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس.
تواجد المهندس هشام حطب بدعوى من مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد وبحضور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعدد من رموز الرياضية وقيادات نادي الشمس.
وشاهد رئيس اللجنة الأولمبية والحضور عرض جمباز ايقاعي وترامبولين من فريق الشمس في جميع الأعمار السنية.
وأشاد المهندس هشام حطب بصالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس مؤكدا أن المنشأت الرياضية تضيف للرياضة المصرية وتساعد في تطويرها والارتقاء بها.
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