رئيس الأولمبية يفتتح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية افتتاح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس.

تواجد المهندس هشام حطب بدعوى من مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد وبحضور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعدد من رموز الرياضية وقيادات نادي الشمس.

وشاهد رئيس اللجنة الأولمبية والحضور عرض جمباز ايقاعي وترامبولين من فريق الشمس في جميع الأعمار السنية.

وأشاد المهندس هشام حطب بصالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس مؤكدا أن المنشأت الرياضية تضيف للرياضة المصرية وتساعد في تطويرها والارتقاء بها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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