شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يؤجل تتويج الأهلي.. و«الأحمر» يكتفي بالتعادل السلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق الاتحاد السكندري دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري، ليستمر الفريق على قمة المسابقة برصيد 72 نقطة.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي ومروان محسن.

وشهدت انطلاقة المباراة بهجوم مكثف من الأهلي لإحراز هدف المبادرة، وسط ضغط مبكر من جانب لاعبي الاتحاد لإيقاف زحف الأهلي.

وشهدت الدقيقة الرابعة أول فرصة للاتحاد بعد أن وصلت الكرة إلى مروان عطية، الذي حولها برأسه لتنتهي دون خطورة على مرمى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

ويواصل لاعبو الأهلي الضغط بحثًا عن الهدف الأول، وسط محاولات مستمرة من لاعبي الاتحاد السكندري لتشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 22 تبادل أحمد الشيخ الكرة مع مروان محسن حتى وصلت إلى أليو بادجي، الذي سدد كرة قوية مرت بجوار مرمى الاتحاد.

وينحصر اللعب في وسط الملعب وينشط بعدها رباعي الهجوم الأهلاوي أحمد الشيخ وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي، في محاولة لإدراك هدف التقدم وسط تكتل دفاعي من جانب لاعبي الاتحاد السكندري، لتمر أول نصف ساعة من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويشهد ربع الساعة الأخير محاولات مستمرة من جانب لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف المبادرة، حيث يسدد أحمد الشيخ كرة قوية في الدقيقة 42، ولكنها تمر بجوار مرمى الاتحاد السكندري.

وتضيع فرصة ذهبية للأهلي بعد رأسية رائعة من مروان محسن، تصدى لها حارس الاتحاد بصعوبة وحولها إلى ضربة ركنية، ثم تسديدة أليو بادجي لتضيع فرصة أخرى مؤكدة لإحراز هدف التقدم.

وبعد ذلك أطلق حكم المباراة إبراهيم نور الدين، صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع رينيه فايلر بأحمد فتحي بدلًا من رامي ربيعة، وتصدى الشناوي لانفراد خطير، وبعدها قام حكم المباراة إبراهيم نورالدين بمنح بطاقة صفراء لخالد قمر مهاجم الاتحاد، بسبب التدخل العنيف ضد أيمن أشرف.

واستمرت محاولات الأهلي لفك التكتل الدفاعي للمنافس، ومرر أليو ديانج كرة مميزة لبادجي إلا أن حكم المباراة احتسب مخالفة على الفريق، وفي الدقيقة 55 حصل أحمد فتحي على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 58 احتسب إبراهيم نورالدين ركلة جزاء ضد الأهلي، عندما أبعد أحمد فتحي كرة مشتركة مع محمود رزق، في قرار مثير للجدل، بعد أن لجأ إلى تقنية الفيديو «VAR»، ليقوم بعدها بطرد فتحي، فيما نجح محمد الشناوي في التصدي لها ببراعة ويحافظ على نظافة شباك الفريق.

وواصل حكم المباراة قراراته الغريبة بمنح بطاقة صفراء لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وبعدها دفع فايلر بالثلاثي وليد سليمان ومحمود كهربا وعمرو السولية، على حساب أليو بادجي وجونيور أجايي وأحمد الشيخ، وسدد كهربا كرة مباشرة تصدى لها حارس الاتحاد، بينما حصل صبري رحيل على بطاقة صفراء نتيجة التدخل القوي ضد وليد سليمان.

قاد كهربا محاولات عديدة، ونجح في تمرير عدة كرات مميزة، حيث توغل مروان محسن بمنطقة جزاء الاتحاد قبل أن يتدخل الدفاع وتضيع فرصة خطيرة في الدقيقة 70.

واستمرت محاولات الأهلي للوصول إلى مرمى الاتحاد من جانب وليد سليمان وعلي معلول، وسط أداء دفاعي من جانب المنافس.

وفي الدقيقة 88 تعرض حمدي فتحي للإعاقة داخل منطقة الجزاء، ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، وبعدها واصل الجدل بعدم احتساب ركلة جزاء مكتفيًا بركلة ركنية للأهلي.

وبعدها يشارك محمود وحيد بدلًا من أليو ديانج، قبل أن يحتسب الحكم 8 دقائق بدلًا من الوقت الضائع.

وفي الدقيقة 92 تصدى الشناوي لانفراد خطير، واستمرت محاولات الأهلي الهجومية في الدقائق الأخيرة، إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصل الأهلي إلى النقطة 72.