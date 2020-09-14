شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: أشكر اللاعبين على الفوز ونستعد للزمالك من الأن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى أسوان سعادته الكبيرة عقب الفوز العريض الذي حققه فريقه برباعية نظيفة على حساب طنطا في مباراة الجولة الـ27 بالدورى.

وقال كشرى في تصريحات إعلامية، «ربنا بيكافئنا رغم الغيابات، التغييرات كان لها دور كبير ومنحنا أكثر من لاعب الفرصة لأننا سنجحتاجهم في المباريات المقبلة، أشكر اللاعبين على هذه النتيجة الكبيرة والقادم أفضل وأهدى هذا الفوز للجماهير مجلس الإدارة».

وأضاف، «سعيد بإرتفاع معدل التركيز في المباريات الأخيرة، مباراة طنطا كانت مهمة، ونحضر لمباراة الزمالك، نعلم حجمه وأنه من أندية القمة ولكننا سنبدأ بالعمل من الآن مثل باقى المباريات، سعيد بمحمد إسماعيل المدافع الهداف الذي أحرز ثلاثة أهداف حتى الآن مع الفريق، وعودة أوميد أوكرى بعد غياب عام كامل».