٢٠ لاعباً في قائمة المقاصة استعداداً لمباراة نادي مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٠ لاعباً في قائمة المقاصة استعداداً لمباراة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة نادي مصر المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة نادي مصر على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي،
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