شكرا لقرائتكم خبر عن هودجسون: «زاها» يرغب فى الانتقال لناد كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روى هودجسون، مدرب كريستال بالاس المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، إن مهاجمه ويلفريد زاها مازال يأمل فى أن ينضم لأحد الأندية الكبيرة قبل إغلاق باب الانتقالات.

وأحرز زاها هدفه رقم 50 فى الدورى مع بالاس ليقوده للفوز 1- 0 على ساوثهامبتون فى الجولة الافتتاحية لموسم 2020-2021 السبت الماضى.

وبدا مهاجم ساحل العاج فى طريقه لمغادرة استاد سلهيرست بارك بعد أن ذكرت تقارير أن أرسنال وإيفرتون يسعيان لضمه الموسم الماضى وتراجع مستواه بشدة فى النصف الثانى من الموسم المنصرم.

وأبلغ هودجسون هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) «أظهر ويلفريد الكثير من الهدوء فى هذه الفرصة. جعلها تبدو سهلة. يعتقد أنه سيكون من الرائع أن يأتى أحد الأندية الكبيرة ويدفع قيمته السوقية».

وأضاف: «لنرى ما سيحدث لكن بالنسبة لى أتمنى ألا يحدث أى شىء. مازال يأمل أن يأتى أحد الأندية الكبيرة ويأخذه منا». وتنتهى فترة الانتقالات فى الدورى الإنجليزى الممتاز فى الخامس من أكتوبر.

وأشاد هودجسون بالحارس فيسنتى جويتا، الذى تصدى بشكل رائع لفرصتين ليضمن حصول فريقه على النقاط الثلاث فى الذكرى الثالثة لتعيين المدرب البالغ من العمر 73 عاما فى بالاس. وقال: «أنا مدين لجويتا بسبب هذا الإنقاذ الرائع من أمام دانى إينجز. أظهرنا أن بوسعنا التضحية ببعض الكرة الجميلة». وتابع: «لست قلقا من عدم ظهور خط الدفاع بطريقة جيدة لكن نحن بحاجة لأكثر من أربعة لاعبين.. أعجبنى التنظيم والتصميم على عدم ارتكاب أخطاء». ويلتقى بالاس فى الجولة التالية خارج ملعبه مع مانشستر يونايتد يوم السبت القادم.

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