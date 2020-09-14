شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن مواعيد بطولة الكونفدرالية.. وبيراميدز يواجه حوريا كوناكرى 20 اكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مواعيد مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية للدور نصف النهائى والنهائى.

وسيواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكرى في ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، يوم 20 أكتوبر المقبل، فيما تقرر إقامة لقاء نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين في الـ19 من شهر أكتوبر المقبل في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

على أن يقام النهائي في الملعب ذاته في الـ25 من شهر أكتوبر المقبل، وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق، استكمال الكونفيدرالية بإقامة مبارياتها من لقاء واحد فقط وليس ذهاب وإياب.