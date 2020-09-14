شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يشهد جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الاثنين تغييرات بالجملة عقب المباريات التي أقيمت اليوم، وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

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وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.